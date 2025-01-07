儒鴻營收／12月34.22億元、年增27% 去年全年創歷史次高

儒鴻（1476）7日公告去年12月營收34.22億元，年增27.63%、月增20.19%，去年第4季營收95.7億元，年增12.6%，為同期次高，2024年全年營收368.28億元，年增率19.61%，創下歷史次高，僅次於2022年，全年復甦動能強勁。

儒鴻去年12月營收為去年單月次高，也是近24個月的營收次高，僅次於8月的37.07億元。公司表示，主要是上月來到出貨高峰，拉抬整體營收表現，其中，又以成衣出貨最為暢旺，以第4季來看，成衣的營收比重已來到七成，布則相對下滑。法人表示，由於布的毛利率較高，第4季產品組合恐使毛利率較第3季略為下壓，但由於匯率因素較為有利，整體而言，仍有不錯的支撐。

展望後市，儒鴻表示，目前成衣接單已有第3季的訂單陸續進單，訂單能見度佳，市場氛圍持續朝正向發展。不過，若以年增率的角度來看，第1季成長幅度可望有雙位數成長，第2季開始則面臨高基期的挑戰，能否持續維持雙位數增幅仍須觀察。

在新產能方面，儒鴻也持續推進印尼三期新廠，公司預計今年3月董事會將針對之前購置的三期土地，做出具體的規劃，包括是蓋布廠還是成衣廠可望有較明確的方向，以工程期一年半預估，最快2026年底前有望商轉。印尼目前產能占比約達15%，隨著印尼一、二期共計八個廠、112條產線陸續開出，已成為儒鴻的重要生產基地，成衣月產能已來到200萬件。此外，儒鴻去年稼動的印尼新廠在去年第4季已實現單季轉虧為盈，主要反映稼動率提高，訂單持續復甦，表現頗佳。

整體而言，市場看好，儒鴻將持續受惠於更高的市場滲透率、新產能的提升，以及新客戶的貢獻，增添2025年營運成長動能。尤其儒鴻主要客戶皆為大型運動品牌，目前運動品牌客戶訂單呈逐季季增，加上儒鴻內部產品開發案的數字呈現正向，顯示後市營運動能不墜。