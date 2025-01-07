快訊

高雄警家成麻將賭場！擺麻將桌賺抽頭金200元 遭免職恐丟數百萬退休金

法院已核准延長逮捕令！未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉

尹錫悅難逃二次逮捕？為避免失敗逮捕行動重演 南韓前警官出奇招

台產2024年稅後純益11.61億元、年增近19% 投資收益助攻

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台灣產物保險（2832）公布2024年12月獲利，單月稅前盈餘687萬元、稅後純益186萬元，前12月累計營收淨額為73.54億元，累計稅前盈餘為13.78億元，累計稅後純益為11.61億元，相較去年同期9.78億元，年增18.7%，累計稅後EPS為3.21元，較去年同期成長18.9%。

台產發言人黃志傑表示，2024年的獲利成長引擎主要是投資收益增加，台股行情佳、2024年漲幅28.47%，加上評價收益都有增加，另外投資債券的利息收入也很可觀、新台幣全年貶幅6.24%也帶動匯兌收益。

此外，預估今年將持續擴大投資固定收益債券部位，以增加穩健收入的來源，穩健收入其中亦包含債息、股息、房租收入，他表示，上述三者穩健型收入即占台產投資收入超過八成。

另外，兆豐產險也於7日公布2024年12月單月稅後純益0.37億元，較上月0.03億元大幅成長，累計稅前盈餘4.53億元，累計稅後純益為4.12億元，月增9.9%，EPS 1.78元。以兆豐產2023全年獲利是負14.67億元，EPS 虧損2.9元，2024全年獲利則由虧轉盈，明顯已經甩開防疫險的虧損陰霾。

EPS

延伸閱讀

群益證自結12月每股賺0.2元 2024全年 EPS 2.25元

年關資金緊俏效應浮現 國銀去年11月存款增量腰斬

投等債吸睛 國泰ETF 00725B三高優勢受青睞

00981B第一金美元優選收益非投等債 ETF將募集

相關新聞

62萬股東注意！玉山金去年全年賺260億元創高 股利可望逾1.3元

玉山金控（2884）公布去年12月自結盈餘，單月稅後純益20.8億元，累計2024年稅後純益260.8億元，較上年同期增...

鈊象營收創新高！8年內股票回報2300%、狠甩台積電380% 切老：合理的期待才走得久

鈊象12月營收站上17億大關，在2024年最後一個月創下年營收和月營收的歷史新高。

志強去年12月合併營收年增18% 百和年增24%

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）與鞋材大廠百和，昨（6）日公布去年12月營收。志強12月合併營收14.31億元，年增...

榮成去年12月業績微增

工紙大廠榮成（1909）昨（6）日公布2024年12月營收為42.3億元、年增1.03%。去年全年累計營收為478.6億...

泰福新藥叩關FDA 失利

泰福-KY（6541）昨（6）日公告，該公司發展的抗乳癌生物相似藥TX05（Herceptin Biosimilar）產...

台船接單補 明年拚轉盈

台船（2208）董事長黃正弘昨（6）日表示，受惠萬海、中航等商船訂單挹注，再加上明年將實現轉虧為盈，估計目前在手訂單合計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。