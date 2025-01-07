台產2024年稅後純益11.61億元、年增近19% 投資收益助攻

台灣產物保險（2832）公布2024年12月獲利，單月稅前盈餘687萬元、稅後純益186萬元，前12月累計營收淨額為73.54億元，累計稅前盈餘為13.78億元，累計稅後純益為11.61億元，相較去年同期9.78億元，年增18.7%，累計稅後EPS為3.21元，較去年同期成長18.9%。

台產發言人黃志傑表示，2024年的獲利成長引擎主要是投資收益增加，台股行情佳、2024年漲幅28.47%，加上評價收益都有增加，另外投資債券的利息收入也很可觀、新台幣全年貶幅6.24%也帶動匯兌收益。

此外，預估今年將持續擴大投資固定收益債券部位，以增加穩健收入的來源，穩健收入其中亦包含債息、股息、房租收入，他表示，上述三者穩健型收入即占台產投資收入超過八成。

另外，兆豐產險也於7日公布2024年12月單月稅後純益0.37億元，較上月0.03億元大幅成長，累計稅前盈餘4.53億元，累計稅後純益為4.12億元，月增9.9%，EPS 1.78元。以兆豐產2023全年獲利是負14.67億元，EPS 虧損2.9元，2024全年獲利則由虧轉盈，明顯已經甩開防疫險的虧損陰霾。