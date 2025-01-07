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復盛應用營收／12月32.14億元 年增24.7%、創單月次高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）7日公告12月營收為32.14億元、年增24.7%，創單月次高。展望營運前景，法人認為，該公司在各知名品牌客戶群拉貨強勁下，出貨旺季起碼可延續到今年首季。

每年步入第4季，一向是復盛應用營運旺季，以該公司先前所掌握的客戶群對於新款式產品投產和交貨時程進度規劃，每個月的出貨量均將站穩高峰，受益新品訂單出貨放量帶動，上月營收表現亮眼。

依復盛應用公布數據，去年12月營收為32.14億元，月增5.6% 、年增24.7%，創單月次高；第4季合計營收達87.67億元，季增24.8%、年增25%，為近八季新高；累計去年全年營收達283.1億元，年增16.1%。

復盛應用7日上漲0.5元，收於328.5元。

展望復盛應用今年營運前景，法人指出，該公司繼上季營收交出兩位數字的季、年增幅成績後，放眼現有出貨接單的能見度達三、四個月，旺季起碼可延續到今年首季。

營收 高爾夫

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