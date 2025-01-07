62萬股東注意！玉山金去年全年賺260億元創高 股利可望逾1.3元
玉山金控（2884）公布去年12月自結盈餘，單月稅後純益20.8億元，累計2024年稅後純益260.8億元，較上年同期增加19.87%，亦創歷年同期最高，EPS為1.63元。以現階段玉山股利政策現金多於股票股利，且盈餘分配率低標八成估算，總股利至少1.3元，其中現金可望1元以上。倘分配率拉高到85%，將可維持去年1.4元的配發水準。
主要子公司玉山銀行2024年稅後純益245.3億元，較去年同期增加25.19%，玉山證券21.8億元，較去年同期增加68.83%；玉山創投-2.6億元。
此外，玉山金控總資產正式突破4兆元大關達4.07兆元。其中，玉山銀行（合併）總資產為4.03兆元。玉山銀行合併存款餘額截至2024年12月底為3兆3,451億元，合併放款總數為2兆3,405億元。截至1月3日，玉山金股東人數為62.2萬人。
玉山金董事長黃男州日前接受本報專訪時指出，2024年獲利比上年度更高，在資本充足之下，未來幾年方向是現金股利多於股票股利，會控制資本額不過度膨脹，也會發一定的現金量，由於玉山還在成長中，需要一定的資本額作支撐，短期內仍會以股票股利為輔，不會發放全現金股利。但具體股利發放仍待董事會決定通過。
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