科妍營收／12月、第4季與去年全年 寫三項歷史新高紀錄

科妍（1786）7日公布2024年12月營收，單月9,310萬元，月增14.21%、年增14.71%；去年第4季整體營收2億5,520萬元，季增14.85%、年增25.56%；去年全年營收8億8,331萬元，也超越2023年的7億1,298萬元，再寫單年歷史新高紀錄，年增23.89%。科妍去年共寫下12月、第4季、2024年全年營收三個歷史新高紀錄。

科妍表示，去年12月營收在歐洲客戶對關節腔注射劑、國內客戶的防沾黏等產品出貨揚升中，單月交出9,310萬元的歷史單月新高成績，月增14.21%、年增14.71%。展望2025年，科妍預期在新產品、新市場帶動下，營運展望正向，全年業績有望呈雙位數成長。

科妍總經理韓台賢表示，科妍產品線趨於完整、國際化布局有成，治療退化性關節炎產品-海捷特加強型（HYAJOINT Plus）玻尿酸關節腔注射劑，已獲得南美洲巴西衛生主管機關銷售許可（Anvisa），這也是第一家取證的國產關節腔注射劑產品，最快在今年第1季起將開始貢獻業績。

韓台賢表示，這項刺激膠原蛋白增生的第一支國產PLA（俗稱童顏針，可麗媞）、第一支國產PCL（俗稱少女針、喬凡霓絲）等新產品，也將正式在台灣上市，再加上中南美洲、歐洲等新市場、新客戶將加入全球銷售版圖下，對全年營運展望維持正向的態度。

科妍表示，該公司近來在巴西市場的布局大有斬獲，去年8月取證婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品後，本月再下一城，取得的一針劑型海捷特加強型關節腔注射劑銷售許可，今年預計尚有骨科手術防沾黏（德撫癒）產品會再取得銷售許可，三大類產品今年可望完成布局，進軍南美洲市場。

據報導巴西人口高達2.15億人，其中，退化性關節炎好發的50歲以上中年人口約5,200萬人，市場潛力不容小覷。韓台賢表示，海捷特系列關節腔注射劑產品在台灣占有七成以上市場，產品上市近15年，行銷全球多個國家，深受醫師及患者信賴，有信心將關節腔注射劑產品台灣成功經驗複製在巴西市場。