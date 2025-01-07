金萬林營收／12月0.6億元 去年全年5.02億元、年增20%

金萬林-創（6645）7日公告2024年12月合併營收0.6億元，年增17.17%；累計2024全年營收5.02億元，年增20.85%。金萬林表示，布局精準醫療檢測市場成效逐步顯現，尤其癌症用藥檢測及精準健康之業務表現優於預期，2024下半年起每月營收皆呈雙位數成長，大幅推升業績向上。

展望2025年表現，金萬林預期今年在健保給付政策加持、精準健康業務推動、遺傳/罕病基因檢測及美國業務開展的陸續挹注下，預估第2季起營收成長動能強勁，全年營收保持向上增長無虞。

金萬林表示，自2015年美國前總統歐巴馬任內開始推動精準醫療，至今即將屆滿10年；精準醫療產業鏈包括精準療法、精準診斷（藥品伴隨式診斷）與周邊服務（如基因檢測、資料庫服務等）等三大領域。金萬林即看準此一趨勢，發展主軸包辦了精準診斷與周邊服務兩大領域，包括癌症用藥試劑、精準癌症用藥檢測、遺傳疾病基因檢測以及健康促進，並領先同業擁有WGS及WES設備、認證以及技術優勢。

去年起癌病基因檢測開始受到市場矚目，尤其癌病基因檢測可減少不必要的醫藥資源浪費，在川普醫藥新政下，需求勢必增加。例如GeneDx Holdings Corp近一年來大受關注，該公司是以基因定序（GS/WGS、ES/WES）結果做為提供醫師診斷、治療和用藥物的建議；根據公開資訊顯示：GeneDx報告2024第3季度盈利顯著增長，收入比同期成長44%，達到7,690萬美元，並首次實現獲利，其股價因此受到激勵在半年內翻倍，顯示精準醫療檢測是主流趨勢。

金萬林指出，在台灣市場部分，癌症用藥試劑、精準癌症用藥檢測受惠於健保給付政策，NGS檢測將從選配變標配，2024年雖因政策配套進度延遲未見大幅成長，預期今年起NGS服務市場逐步火熱，癌症用藥檢測將隨之增加。金萬林產品線已涵蓋16種癌別，可對應所有的實體腫瘤，是目前台灣擁有癌症基因檢測最多項目的生技業者。

如同GeneDx專注於發展全基因（WGS）與罕病檢測，金萬林也提前布局，投注許多資源於人類全基因體定序，不僅全資成立的子公司元萃數據，推出「全基因人工智慧健康管理科學檢測平台」，並研發專為亞洲人基因類型開發，可檢測70萬個基因位點，涵蓋疾病、體質、營養項目的檢測晶片、套組--「Gollife2.0」系列產品，適用範圍廣泛，可針對單一基因或多基因，列出個人健康風險的區段，應用於個人健康管理、家族遺傳疾病篩檢、以及醫生提供病患營養與藥物基因學建議。

為進軍美國，金萬林已透過美國子公司Gene on Link取得CLIA與CAP認證，可望隨川普醫藥新政帶動業績成長。金萬林表示，大力發展美國市場將是今年的重要目標，除了在美國「生物安全法案」通過下，金萬林可以利用美台兩地認證的優勢，對國際藥廠臨床實驗提供一條龍式的完整服務，加上精準健康業務以及遺傳/罕病基因檢測皆會逐步推展至美國市場，期望複製GeneDx的成長軌跡。

整體而言，大健康議題已成為各國重視的國安議題，各項有助於未病預防及已病治療的基因檢測市場正蓬勃發展，為迎接精準醫療時代來臨，金萬林提前進行全面布局並已做好準備。展望未來，金萬林持審慎樂觀看法，預期2025年多元布局的各項業務會陸續開花結果，後續營運將持續攀升，估今年會優於去年，成長動能將續強。