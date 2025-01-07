葡萄王營收／12月11.9億元、月增10% 去年全年111億元創新高

葡萄王（1707）7日公布2024年12月合併營收11.9億元，寫全年單月次高，月增10.03%、與前一年度幾近持平；累積2024年全年業績111.6億元，年增4.93%、刷新紀錄。子公司葡眾超越顛峰，12月營收改寫歷史最佳成績；台灣事業體代工市場需求強，帶動整體業績年增7.86%；上海葡萄王受大環境整體消費市場較弱，年末購物節買氣不如預期，12月營收月增12.68%、年減12.22%。

新年度台灣葡萄王將加速新劑型、新配方、新產品研發創新，以提升品牌競爭力；子公司葡眾陸續規劃新產品，並持續推進馬來西亞市場，為邁向國際紮穩腳步；上海葡萄王團隊將拓展在代工、自有品牌、通路布建等多元方向經營策略，集團三大事業體蓄勢待發，營收再拚新高勢在必行。

子公司葡眾在經歷9月份產品調價，會員超買庫存仍待去化條件下，12月營收仍較去年微幅成長0.1%，累積去年全年營收突破新高，年增3.08%表現亮眼。迎接新的一年，葡眾將正式進入馬來西亞市場，隨著當地通路布局與產品許可證陸續到位，屆時可望為集團注入新動能。

母公司台灣葡萄王受惠代工業務暢旺，12月國內外成品代工訂單出口與原料銷售業績，年增41.43%，累計去年全年成長13.88%，進而帶動整體業績年增7.86%。新年度隨著主力客戶新產品軟膠囊開始投產，預期成品代工業績將呈現顯著成長；海外業務推廣部分，採取原料經銷代理為主要策略，加速拓展市場。此外，藥品訂單因關鍵原料供應穩定，業績表現相當令人期待。自有品牌今年預計推出升級改版新品，另規劃結合保健品及快消品的優勢，提供消費者更多元的商品選擇；通路布局則強化線上通路平台整合，擴張實體通路布局，以增加商品滲透率提高競爭力。

上海葡萄王去年12月營收年減12.22%，上海葡萄王表示，目前整體消費市場疲軟，年末購物節的買氣雖不如預期，但因應市場挑戰，團隊調整代工、自有品牌、通路經營等多元方向策略發展，累計去年全年營收仍維持雙位數成長，年增40.14%實屬不易。新年度代工方面，新建置的大規格（100mL-1000mL）飲品產線有望於今年第2季開始接單；自有品牌產品也正積極洽談新通路（會員店）上架事宜；並嘗試合作智能售貨機銷售渠道，持續為集團貢獻營收成長。