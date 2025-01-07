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出貨遞延 儒鴻去年12月營收月增2成淡季不淡

中央社／ 台北7日電

船期牽動出貨遞延，紡織股王儒鴻今天公布去年12月營收新台幣34.22億元，年增27.63%，較11月成長20.19%，創去年單月營收次高，僅次於8月的37.07億元。

儒鴻2024年營收368.28億元，年增率19.61%，整體表現強勁，符合儒鴻創辦人洪鎮海先前認為機能紡織產業走出疫後庫存整理陰霾的看法，重新迎向成長。

儒鴻去年11月由於船期問題，造成營收下滑，但出貨沒有取消，只是遞延到12月發生，推升12月營收拉尾盤，淡季不淡。

展望2025年，儒鴻總經理洪瑞廷日前表示，今年國際政經情勢變數滿多，但內部有1套開發指數的追蹤指標，一般而言，開發數量與訂單數量呈某種程度相關，由於指數維持相當不錯的水準，顯示新產品開案量動能仍在，今年營運將全力挑戰2022年的歷史高峰。

儒鴻 營收

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