鈊象營收創新高！8年內股票回報2300%、狠甩台積電380% 切老：合理的期待才走得久

鈊象12月營收站上17億大關，在2024年最後一個月創下年營收和月營收的歷史新高。

12月營收年增29.1%，累積去年營收185.12億，年增30.6%，再次創下歷史新高。

鈊象從2018年的營收30億台幣，連續6年創下新高，至今年營收成長為6倍，淨利更成長了10倍。

從2018年以來鈊象表現非常精彩，在這8年期間含股票股利及股息的回報為2300%，遙遙領先台積電的380%與0050的144%。

對鈊象的長線投資人來說，賺到的股價增值以及股息收入都是不可思議的數字。

這些獲利數字是可以預測的嗎？我想這真的太難了......

你很難預測到這家公司會在2017年跟澳洲博弈公司合作告吹後，突然頓悟出線上博奕產業的勝利公式，自己發展出了更強的產品，還導入了AI數據分析提升了付費率，營收突然暴增了一倍。

又在台灣市場漸飽和後，在東南亞、美國、歐洲陸續開闢出新市場，還能靠授權金繼續拉高早已讓人瞠目結舌的經營績效。

你當初要怎麼預測到這些發展？那些跟你說我早知道的人都是吹噓和自我神化了。

這些都是要在多年之後才能看到的數字，因為規模增長需要的是夠長的時間，十倍股沒有「早知道」這三個字，只有事後你才會驚嘆的三個英文字母「WOW」！

其實，任何人都有機會抱到這樣的一家公司股票，問問你自己過去五年十年拋掉過的股票是不是就是有這樣漲了好幾倍的例子？我相信一定有！

但當你滿足於賺那20%的價差，和恐懼10%的跌幅時，你放棄了更大的回報，這回報是基於企業長期的規模增長，而不是股價短期的波動。

試著用三到五年的時間來想像你手上的優秀企業可能的成長，不要只是預測未來幾個月或一年的股價變化。

告訴你一個秘密，長線投資人對手上優秀公司的股價都有未來一至兩年不如預期的心理準備。

但對於未來三至五年、或十年都會有個至少50%報酬率甚至翻倍的想像，這是支撐他走下去的動力。

而且這個獲利目標不過是三年50%，或五年翻倍的「普通」期待，用踏實與合理的期待更能幫助你走過波動。

關於鈊象今年的股價，其實我早已預備好可能會不如預期的心理準備（就像2021至2022的兩年）。

超過30倍的本益比是否能持續？如果未來幾個月的業績不夠猛？無法維持30%的成長率，你覺得它能撐住30倍本益比嗎？如果修正到剩下25甚至比20倍本益比，你還會繼續持有它嗎？

要賺到十倍股最難的永遠不是飆漲時的興奮和甜蜜時期，而是股價如一灘死水，甚至往下20甚至30%的煎熬時刻。

但常常就在這些眾人難以忍受的漫長等待之後，1倍股就成為2倍股，5倍股就跳升為10倍股......

我希望我對鈊象今年股價的期待是錯的（就像去年一樣大錯特錯），但不管看對或看錯都不會影響我繼續持有它，因我看到的是未來三到五年的50%回報。

只要有50%我就滿足，就是這樣簡單的期待讓我能持有一支股票夠久，那你呢？

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