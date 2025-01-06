東陽營運攻頂 積極擴廠

汽車零組件大廠東陽（1319）公布2024年12月自結合併營收達22.48億元，年增5.3%，創同期新高；去年全年自結合併營收255.96億元，年增7.3%，再創歷史新高。展望2025年，由於市場需求強勁，東陽持續增加產品開發、提升產能，並積極進行科工、七股、新市等擴廠計畫，可滿足未來三至五年成長需求。

北美汽車售後維修（AM）市場需求強勁，是東陽營收獲利成長的重要來源。東陽AM事業去年12月自結合併營收16.17億元，年增8%；全年自結合併營收188.95億元，年增10%，雙雙創同期新高。

以大陸市場為主的OEM事業去年12月自結合併營收6.31億元，全年累計合併營收67.01億元，年增1%，是六年同期新高。大陸市場營運受疫情重創之後，東陽的OEM業務已逐漸回升。

東陽已公布2024年11月自結合併稅前盈餘5.61億元，累計前11月自結稅前盈餘49.94億元，年增43%，每股盈餘8.27元，創史上新高紀錄。由於12月營收持續成長，獲利看俏，去年全年獲利表現值得期待。

汽車零組件AM業務傳統旺季是第4季到次年第1季，北美冬季風雪下，帶動汽車碰撞件的換修需求。2024年第4季旺季效應持續發酵，帶動東陽營收成長，預計2025年第1季旺季同樣樂觀。

東陽在AM市場受惠美國前二大保險公司State Farm採用AM件提供換修的效益持續，東陽輸美的產品品項齊全，而且幾乎全面都通過CAPA認證，為State Farm換修件的門檻條件，使得東陽在State Farm的效應最為明顯，這是東陽獲利持續成長的重要因素。傳統汽車零組件碰撞件在第4季進入旺季，東陽後市表現也將更為樂觀。