豐興新盤價 全面持平

豐興（2015）昨（6）日開出2025年第一盤，廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面持平，建築用鋼族群東鋼、豐興、海光、威致第1季進到盤整，靜待景氣回溫。

上市鋼廠主管說，建築業不景氣，鋼筋進到低潮期，市場需求不振，昨天豐興廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面平盤，市場情緒偏向保守。

豐興開盤前，鋼筋報價維持在南部每公噸1.72萬元至中北部1.74萬元格局，但市場空頭氣焰高漲，傳出南部大盤商要求低於每公噸1.7萬元的價格交易，甚至殺到1.65萬元超級低價，鋼廠不為所動。

另外，東鋼昨天公告去年12月營收55.7億元，與上一年同期58.8億元相比，減少3.1億元、年減幅度5.4%。2024年全年營收601億元，年減2.2%。