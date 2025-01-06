快訊

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

榮成去年12月業績微增

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

工紙大廠榮成（1909）昨（6）日公布2024年12月營收為42.3億元、年增1.03%。去年全年累計營收為478.6億元，年增2.8%。

榮成表示，12月營收主要受紙價上漲影響，工紙2024年台灣第3季受進口紙影響，壓縮獲利空間，但從11月後利差有明顯上升。但大陸工業用紙旺季較晚發酵，以往9月到春節前屬於旺季，但2024年十一長假後原紙才開始漲價，且龍頭大廠玖龍、山鷹仍持續推漲。

此外，市場預期川普拉高關稅影響，歐美買方提前備貨，加上大陸出台刺激消費及房地產政策，提振大陸第4季內需及出口表現，近期下游紙箱廠反映成本接續漲價，提升榮成大陸紙箱廠第4季獲利，在需求帶動下整體原紙漲幅高於廢紙，市場環境有利紙廠盈利修復。

榮成指出，12月廠房的庫存水位為近年最低，大廠普遍不到十天，有些甚至只有三至五天，低庫存對銷售環境有利，未來大廠有底氣繼續推升漲價。

展望2025年，考量榮成長沙紙箱廠投產一年產能稼動率即超過八成，榮成規畫今年投入新建長沙廠二期設備，金額約人民幣8,000萬元，投產後集團紙箱總產能可再增加1億平方米，除此暫無其他資本支出。

榮成 營收

延伸閱讀

大陸男演員「星星」泰國試鏡後失聯 姚晨、舒淇聲援

歐美寒冬與大陸刺激措施支撐油價 市場關注川普能源政策

川普2.0時代若祭出高關稅 港媒：人民幣料貶至7.5

大陸發改委副主任換人 傳東南大學女校長黃如接任

相關新聞

志強去年12月合併營收年增18% 百和年增24%

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）與鞋材大廠百和，昨（6）日公布去年12月營收。志強12月合併營收14.31億元，年增...

榮成去年12月業績微增

工紙大廠榮成（1909）昨（6）日公布2024年12月營收為42.3億元、年增1.03%。去年全年累計營收為478.6億...

泰福新藥叩關FDA 失利

泰福-KY（6541）昨（6）日公告，該公司發展的抗乳癌生物相似藥TX05（Herceptin Biosimilar）產...

台船接單補 明年拚轉盈

台船（2208）董事長黃正弘昨（6）日表示，受惠萬海、中航等商船訂單挹注，再加上明年將實現轉虧為盈，估計目前在手訂單合計...

東陽營運攻頂 積極擴廠

汽車零組件大廠東陽（1319）公布2024年12月自結合併營收達22.48億元，年增5.3%，創同期新高；去年全年自結合...

豐興新盤價 全面持平

豐興（2015）昨（6）日開出2025年第一盤，廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面持平，建築用鋼族群東鋼、豐興、海光、威致第1季進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。