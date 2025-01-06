榮成去年12月業績微增

工紙大廠榮成（1909）昨（6）日公布2024年12月營收為42.3億元、年增1.03%。去年全年累計營收為478.6億元，年增2.8%。

榮成表示，12月營收主要受紙價上漲影響，工紙2024年台灣第3季受進口紙影響，壓縮獲利空間，但從11月後利差有明顯上升。但大陸工業用紙旺季較晚發酵，以往9月到春節前屬於旺季，但2024年十一長假後原紙才開始漲價，且龍頭大廠玖龍、山鷹仍持續推漲。

此外，市場預期川普拉高關稅影響，歐美買方提前備貨，加上大陸出台刺激消費及房地產政策，提振大陸第4季內需及出口表現，近期下游紙箱廠反映成本接續漲價，提升榮成大陸紙箱廠第4季獲利，在需求帶動下整體原紙漲幅高於廢紙，市場環境有利紙廠盈利修復。

榮成指出，12月廠房的庫存水位為近年最低，大廠普遍不到十天，有些甚至只有三至五天，低庫存對銷售環境有利，未來大廠有底氣繼續推升漲價。

展望2025年，考量榮成長沙紙箱廠投產一年產能稼動率即超過八成，榮成規畫今年投入新建長沙廠二期設備，金額約人民幣8,000萬元，投產後集團紙箱總產能可再增加1億平方米，除此暫無其他資本支出。