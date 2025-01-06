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台船接單補 明年拚轉盈

經濟日報／ 記者黃淑惠吳秉鍇／台北、高雄報導

台船（2208）董事長黃正弘昨（6）日表示，受惠萬海、中航等商船訂單挹注，再加上明年將實現轉虧為盈，估計目前在手訂單合計達880億元，訂單能見度至少可達2030年；會積極爭取陽明最新的節能船訂單，2026年獲利成長幅度會加大。

黃正弘表示，台船瞄準無人船商機，已成立商情小組，原型船正在做測試，2025年第1季會跟大家見面，以軍事用途為主，可以在商用、民用，最主要是技術能力自主，這個部分會是台船的新星產品。

台船2024年虧損已較前一年度大幅收斂，前三季稅後虧損12.61億元，每股淨損1元，2022年前三季則是虧損3.86元，期望2025年虧損更小，力拚損益兩平；2026年隨著營收增加近百億元，一定會開始出現獲利。

台船近期與萬海航運公司及中航簽訂多項造船合約，中航訂單預計今年4月開工，逐期認列；萬海希望元月能正式簽約，2026年第2季開工，在手訂單的總金額約400億元，再加上萬海元月簽約後，在手訂單最少有880億元。

台船 萬海

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