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八貫營收／12月2.8億元創新高 今年首季延續旺季表現

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

八貫企業（1342）6日公布去年12月營收攀峰達2.8億元，創歷史單月新高，且繳出月增34.28％、年增25.03％的高成長表現。

八貫企業表示，去年12月各產品線較11月均達雙位數成長，並推升第4季營收達6.7億元，為全年表現最佳一季；其中航太救生第4季業績年增36.37％、軍工產品更受惠專用布料新產品的訂單貢獻，單季年增達301.97％。以全年25.1億元營收來看，同樣是航太救生與軍工產品線成長性最佳，相較2023年分別成長27％與34.7％。

在航太救生及軍工產品線成長性不墜，加上戶外產品線自去年第4季已見需求轉強，目前訂單能見度在戶外、航太救生及軍工等產品線展望都較去年為佳，使第1季營運表現可望延續去年第4季。

營收 航太

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不過這還不是八貫的產能天花板，主力生產設備第3台淋膜機 T-Die預計今年第二季投產，另外公司已從去年底開始引進「機器手臂」與「自動檢驗機」，希望能超越人工限制，讓部分產線做到24小時全時段運轉，因此今年上半年的產能還有望提升。

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