八貫營收／12月2.8億元創新高 今年首季延續旺季表現
八貫企業（1342）6日公布去年12月營收攀峰達2.8億元，創歷史單月新高，且繳出月增34.28％、年增25.03％的高成長表現。
八貫企業表示，去年12月各產品線較11月均達雙位數成長，並推升第4季營收達6.7億元，為全年表現最佳一季；其中航太救生第4季業績年增36.37％、軍工產品更受惠專用布料新產品的訂單貢獻，單季年增達301.97％。以全年25.1億元營收來看，同樣是航太救生與軍工產品線成長性最佳，相較2023年分別成長27％與34.7％。
在航太救生及軍工產品線成長性不墜，加上戶外產品線自去年第4季已見需求轉強，目前訂單能見度在戶外、航太救生及軍工等產品線展望都較去年為佳，使第1季營運表現可望延續去年第4季。
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