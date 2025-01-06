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怡利電子營收／2024年創新高 跨足二輪車用電子市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

怡利電（2497）2024年12月自結合併營收4.51億元，創歷史次高，較前月成長7.15%，與2023年同期比較成長19.84%，營收呈現雙成長，連續7個月營收達新台幣4億元以上；2024年全年自結合併營收為新台幣46.23億元，較2023年成長22.76%，年營收創歷史新高，維持逐年成長態勢。

怡利電公告2024年前三季財報EPS為新台幣2.11元，獲利已超越2023年全年EPS。怡利電子持續接獲INFOTAINMENT產品全球市場訂單，將配合車廠時程規劃陸續出貨；HUD產品除了在中國大陸維持領先地位，更突破困難取得印度市場車廠客戶訂單，亦將陸續量產出貨，擴大市場佔有率；ADAS產品於東南亞市場維持穩定成長，也已取得新客戶新訂單；此外，怡利電子與統亞電子攜手拓展二輪車用電子市場，獲得二輪車廠客戶支持，也已取得專案，陸續量產出貨。綜觀怡利電子各產品面向可望維持成長趨勢不變，對集團營收皆有正向的助益。

怡利電表示，看準HUD未來的需求日益增長，除了傳統的CHUD, WHUD, AR HUD，更持續研發新技術應用於HUD新產品，已開發完成的3D SPATIAL VISION HUD(3D空間視覺抬頭顯示器)，將HUD產品的技術再度向上推升，已獲得國際車廠客戶青睞，並取得車廠客戶POC訂單。

怡利電子成立於1983年，總部位中台灣彰化地區。歷經多年的發展及轉型，接受各大車廠委託針對不同的車種和車型各別投入大量研發資源進行設計開發工作，今日已成汽車電子原廠一階供應體系，滿足客戶多樣領域的需求，深獲全球知名車廠合作夥伴信賴與託付，並持續尋求海外合作利基，提升公司競爭力，鞏固銷售市場。

怡利電 營收

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