快訊

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

東陽營收／12月22.48億元 2024年史上最強

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2024年12月自結合併營收22.48億元，較去年同期成長5%，創同期新高，全年自結累計合併營收255.96億元，較去年成長7%，再創史上新高紀錄，交出亮眼成績。展望2025東陽持續整理整頓，增加產品開發、提升產能，並積極進行科工、七股、新市等擴廠計畫，滿足未來3-5年成長需求。

東陽AM事業12月自結合併營收16.17億元，較去年同期成長8%，全年自結累計合併營收188.95億元，較去年成長10%，雙雙創同期新高。

東陽OEM事業12月自結合併營收6.31億，全年自結累計合併營收67.01億，較去年成長1%，創6年同期新高。（OEM整體累計營收277.13億元，成長1%）。

延伸閱讀

勤凱2024年營收創歷史次高 今年更旺

台積電再刷新天價！衝上1,115元 聯發科、鴻海也強漲

八貫（1342）12月營收達到2.81億元！ 邏輯投資：還不是產能天花板

鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

相關新聞

八貫（1342）12月營收達到2.81億元！ 邏輯投資：還不是產能天花板

不過這還不是八貫的產能天花板，主力生產設備第3台淋膜機 T-Die預計今年第二季投產，另外公司已從去年底開始引進「機器手臂」與「自動檢驗機」，希望能超越人工限制，讓部分產線做到24小時全時段運轉，因此今年上半年的產能還有望提升。

美東碼頭勞資將談判 貨櫃三雄後市添變數

美國碼頭工人新一輪談判倒數，本周起貨櫃海運市場將呈現多空並陳，關鍵在於兩天後（7日）美東勞資雙方將迎來新談判，而為罷工與...

麗清擬出貨小米、特斯拉

汽車OEM零組件大廠麗清（3346），看好電動車市場滲透率提升趨勢明確，包括針對2025年小米汽車規劃將持續擴充產能以加...

發揮穩盤效果 大摩點將金融股

台股雖於上周失守季線，金融類股指數卻攻占季線，發揮穩盤效果。摩根士丹利證券（大摩）發布「台灣金融產業」報告指出，台灣金融...

藥華藥12月單月營收11.7億元 全年營收同創新高

藥華藥今公告12月營收11.7億元，月增15.54%，年增73.89%，創歷史新高紀錄。藥華藥表示，12月營收以罕見血癌...

藥華藥血癌新藥解盲成功 業績成長又一動能

藥華藥血癌新藥解盲達標，藥華藥昨（4）日發布重大訊息，說明P1101之原發性血小板過多症（ET）第三期臨床試驗主要評估指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。