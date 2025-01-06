東陽營收／12月22.48億元 2024年史上最強
東陽（1319）2024年12月自結合併營收22.48億元，較去年同期成長5%，創同期新高，全年自結累計合併營收255.96億元，較去年成長7%，再創史上新高紀錄，交出亮眼成績。展望2025東陽持續整理整頓，增加產品開發、提升產能，並積極進行科工、七股、新市等擴廠計畫，滿足未來3-5年成長需求。
東陽AM事業12月自結合併營收16.17億元，較去年同期成長8%，全年自結累計合併營收188.95億元，較去年成長10%，雙雙創同期新高。
東陽OEM事業12月自結合併營收6.31億，全年自結累計合併營收67.01億，較去年成長1%，創6年同期新高。（OEM整體累計營收277.13億元，成長1%）。
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