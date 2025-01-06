東陽營收／12月22.48億元 2024年史上最強

不過這還不是八貫的產能天花板，主力生產設備第3台淋膜機 T-Die預計今年第二季投產，另外公司已從去年底開始引進「機器手臂」與「自動檢驗機」，希望能超越人工限制，讓部分產線做到24小時全時段運轉，因此今年上半年的產能還有望提升。

2025-01-06 10:32