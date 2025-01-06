八貫（1342）12月營收達到2.81億元！ 邏輯投資：還不是產能天花板

今天八貫（1342）營收開獎，12月營收達到2.81億元，之前在專欄文章「潛力股短評｜八貫（1342）法說會重點評析與獲利預估」是估2.9億元，還記得當時因為估得比較激進，有些讀者私訊問我原因，我的回答是「根據公司說法」，因為公司提到12月營收有機會創歷史新高，再加上言談中提到日夜加班趕工，估出貨量與營收大幅增加應屬合理。

不過這還不是八貫的產能天花板，主力生產設備第3台淋膜機 T-Die預計今年第二季投產，另外公司已從去年底開始引進「機器手臂」與「自動檢驗機」，希望能超越人工限制，讓部分產線做到24小時全時段運轉，因此今年上半年的產能還有望提升。

然而關鍵還是在需求端，現在下游客戶積極拉貨，除了庫存水位較低以急單補庫存外，或許也有考量未來不確定「關稅」政策的因素，但作為長期投資人，我還是很期待能看到八貫「產能全開」的火力演出，也希望今年上半年公司能在業績上帶給投資人驚喜，而不是去年的驚嚇。

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