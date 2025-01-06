發揮穩盤效果 大摩點將金融股

台股雖於上周失守季線，金融類股指數卻攻占季線，發揮穩盤效果。摩根士丹利證券（大摩）發布「台灣金融產業」報告指出，台灣金融產業獲利亮眼，聚焦上半年現金股利，偏好保險與證券業優於銀行，主要是保險及證券業者經常性收益提升，股價價位較低，且現金股息殖利率有競爭力。

大摩指出，今年上半年焦點將放在現金股息殖利率，保險與證券股的現金股利可望優於銀行股。由於金融股去年獲利強勁，發放的現金股利可望高於前一年。大摩預估，金融股平均現金股息殖利率可達4.3%，以中信金（2891）現金股息殖利率上看5%最優，其次是元大金、國泰金及富邦金上看4.5%。

保險股方面，大摩分析，雖然市場預期Fed今年降息次數將減少，但由於殖利率曲線仍可望變得陡峭，保險股的避險後經常性收益率有望提升，也可能有匯兌收益。證券股可望受惠台股多頭行情。大摩預估，台股有望在6月底前站上24,000點，每日平均成交金額有望放大，對證券股是利多。