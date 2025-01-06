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美東碼頭勞資將談判 貨櫃三雄後市添變數

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
美國碼頭工人新一輪談判倒數，本周起貨櫃海運市場將呈現多空並陳。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影
美國碼頭工人新一輪談判倒數，本周起貨櫃海運市場將呈現多空並陳。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影

美國碼頭工人新一輪談判倒數，本周起貨櫃海運市場將呈現多空並陳，關鍵在於兩天後（7日）美東勞資雙方將迎來新談判，而為罷工與否埋下變數，市場聚焦後續將牽動貨櫃三雄長榮（2603）、陽明、萬海後市表現。

美東碼頭罷工行動即將展開之前，據悉，代表美東碼頭工人的國際碼頭工人協會（ILA）和以美國海事聯盟（USMX）為代表的港口雇主之間的談判，預計於美國時間本周二（1月7日）恢復，距離可能罷工的時間（15日）差距僅一周，距離美國準總統川普正式上任的1月20日則不到兩周。

根據外電，7日恢復談判的決定出乎意料，而且很快就達成了「再度上談判桌的共識」，且雙方已經進行了一段時間的非正式談判。

業內認為，川普雖然表態支持碼頭工人、反對自動化，不過，在他上任後理當也不希望美東出現罷工問題，因為罷工將推升運價、加劇美國通膨及影響其後續要推動的關稅政策。因此，川普扮演的角色頗受矚目。

碼頭 罷工 美國

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