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麗清擬出貨小米、特斯拉

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車OEM零組件大廠麗清（3346），看好電動車市場滲透率提升趨勢明確，包括針對2025年小米汽車規劃將持續擴充產能以加快交付，特斯拉針對旗下熱銷Model Y車款亦計畫於2025年推出改款，有助於創造汽車供應鏈族群接單動能。

麗清表示，隨著全球對環保與可持續發展需求的增加，越來越多國家制定了減排目標，並對電動車購買和生產提供優惠政策，帶動電動車市場迅速發展，近日小米公布旗下小米SU7車款2024年全年交付量已超過13萬輛，僅花9個月提前達陣年度目標，隨著全球車市結構朝向電氣化趨勢發展明確，全新商機跟著浮現。

麗清為兩岸最具規模LED車燈模組大廠，尤其更穩居中國車燈模組廠市占率榜首，並獨家供應的特斯拉MODEL Y之頭燈模組、小米汽車SU7供應頭燈及尾燈控制器，其餘知名品牌車款之車燈模組包含了比亞迪宋Plus、上汽MG4、別克GL8、蔚來樂道、吉利領克SUV、BMW X1、X5、3系列、BENZ C系列、吉利奔馳SMART、RANGE ROVER SPORT等車款，均由麗清供應，其中特斯拉新款MODEL Y預計2025第1季上市後即會造成熱銷，年銷售量上看60萬輛，麗清為其獨家供應商，成長可期。

由於LED車燈產品滲透率逐年走升，已從尾燈進一步滲透至頭燈，麗清2024年前三季LED頭燈產品銷售年增20%，營收占比達28%，麗清2024年11月合併營收達8.63億元，年增7.74%。

小米 麗清

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