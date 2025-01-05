藥華藥營收／12月11.7億 月增15.5%、年增73.8% 創新高

藥華藥（6446）5日公告12月營收11.7億元，月增15.54%，年增73.89%，創歷史新高紀錄。12月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）的美國銷售為主，美國及全球市場業績持續成長。

藥華藥自主研發的Ropeg自上市以來，全球銷售穩步成長。回顧2024年第四季，營收31億元，季增14.3%，連續七個季度創高。全年表現同樣強勁，總營收達97.8億元，年增91.5%。藥華藥於2024年無論在單月、單季，還是全年營收方面都創新高紀錄，充分展現新藥公司的爆發力，業績成長潛力十足。

藥華藥4日召開重大訊息記者會，宣布旗下新藥Ropeg之原發性血小板過多症（ET）全球多國多中心第三期臨床試驗SURPASS ET主要評估指標之統計結果正面，P值為0.0001，達到統計上顯著意義。藥華藥表示將於2025年開始申請各國ET藥證，包括美國、日本及中國等國，目前正積極布局行銷前準備，將成為未來營運加速成長的第二引擎。

藥華藥過去一年的出色表現吸引國內外眾多機構法人積極關注，本月9日受邀赴香港參加花旗環球證券2025年中國醫療保健企業日。此外，董事長詹青柳、執行長林國鐘及科學長林俐伶等高階經營團隊，將於1月16日赴舊金山出席第43屆JP Morgan Healthcare Conference （摩根大通健康醫療大會），並將於大會代表公司發表大型演說。公司將與多家大型機構、生技基金等國際投資人進行交流。