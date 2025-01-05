藥華藥血癌新藥解盲成功 業績成長又一動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
藥華藥總經理黃正谷（左起）、董事長詹青柳、執行長林國鐘三位創辦人合影。 藥華藥／提供
藥華藥總經理黃正谷（左起）、董事長詹青柳、執行長林國鐘三位創辦人合影。 藥華藥／提供

藥華藥（6446）血癌新藥解盲達標，藥華藥昨（4）日發布重大訊息，說明P1101之原發性血小板過多症（ET）第三期臨床試驗主要評估指標統計結果正面，P值為0.0001，達到統計上顯著意義。

藥華藥表示，P1101在美國市場由藥華藥自建團隊負責行銷，未來可運用現有銷售團隊和通路迅速進入ET市場，成為藥華藥衝刺業績成長又一動能。

藥華藥執行長林國鐘表示，SURPASS ET的正面臨床數據證明P1101對新適應症ET有顯著療效，公司預計今年送件申請台、美、日、韓及大陸等ET藥證，正積極布局行銷前準備。P1101為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球近40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者。

藥華藥說明，此次試驗收案人數為174人，分布於美、大陸、台灣、韓、日、星、加等七國，主要收案條件為符合資格的ET高風險病人、HU無效或無耐受性、沒有使用過IFN-a或抗P1101抗體陰性、血小板大於每升450x10的九次方。

藥華藥

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