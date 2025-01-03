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中砂2024年合併營收年增10% 攀上高峰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（3）日公布去年12月業績，呈現小幅月增，雖然第4季業績小減，但去年全年業績仍順利超越70億元大關，再創歷史新高。

中砂昨日股價上漲8元，收在290元，三大法人同步買超，其中外資對其已連三買。

中砂去年12月合併營收為6.3億元，月增3.4％、年增22.6％，去年第4季合併營收為18.34億元，季減1.3％、年增15％，去年合併營收為70.19億元，年增一成。展望今年，法人認為，中砂年度營收表現有機會再提升至少高個位數百分比，續創新猷。

中砂的三大產品線中，鑽石碟業務的成長性最被外界看好，主要是跟著大客戶邁入更先進製程，在客戶端滲透率也提高。法人表示，中砂鑽石碟業務占其整體業績比重約三成以上，成長動能不墜，今年相關業績增幅上看二成。

再生晶圓業務包括晶圓再生服務與測試晶圓，其中晶圓再生服務因為大客戶擴大釋出委外訂單，外界預期，今年中砂有機會洽談相關服務漲價5％至10％左右，在測試晶圓部分則可能需持續面對陸廠帶來的競爭。另外，該公司也有承載晶圓相關出貨，據了解已供應給美系記憶體大廠使用，並正在台系晶圓代工大廠端進行認證。

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