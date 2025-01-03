美食擴版圖 在美大拓點

美食-KY（2723）旗下品牌85度C進攻紐約，首店預計要在1月10日開幕，同時這也是85度C在美國東岸的第二家店。美食-KY表示，2025年美國市場仍是成長最重要的引擎，預估全美將新開10~13家店，2026年上半年美國店數有機會將破突破百家規模。

美食-KY去年第2季首度美國營收超越中國大陸，成為營收占比最高的市場。看好市場成長性，公司也透過積極布局，同時到更多州插旗。公司去年11月授權美國子公司砸下800萬美元買下土地及建物，在紐澤西州建置首間東岸中央廚房，為擴大東岸布局做準備，目前廠房已在建置中，預計今年下半年將正式投產。

美食-KY去年底首間東岸門市才在紐澤西州試營運，緊接著本月將正式開出紐約店，公司主要看好東岸市場的消費潛力，除了華裔，還包含拉丁裔和白人市場，由於85度C近年在美國已汲取不少成功展店經驗，加上價格具有競爭力，在通膨環境下更顯受惠。

85度C目前在美國已遍布十個州，其中，加州共有54店，為家數最多的州別，其次是德州有12家，華盛頓州六家、內華達州和夏威夷州各兩家、另包括奧勒岡州、猶他州和亞歷桑那州亦有插旗。