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中電12月營收年減20% 攻節能產品

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中電（1611）昨（3）日公告，2024年受到照明內需市場景氣不佳，因此營收衰退，去年12月營收1.03億元，年減20.6%；2024年全年營收11.6億元，年減14.74%。

中電指出，2024年受到照明內需市場景氣不佳營收衰退，但加強管銷費用控管；再加上2023年將新竹湖口閒置廠房出租給欣興電子，每年可享有約8,000萬元的租金收入，所以獲利有望相對穩健。

中電指出，透過AI概念，改變照明思維，將導入具備感測、學習及聯網的智慧家居新產品，而後將繼續延伸至其他照明應用領域，讓照明產品不再只是照明，更是能替使用者帶來舒適、便捷及安全。

展望未來，中電指出，照明市場低谷已過，未來會積極爭取公共工程、辦公大樓等照明設備，此外，全球淨零碳排趨勢下，預期會有更換LED照明產品的需求跟動力。

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