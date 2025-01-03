鮮活12月合併營收年減14％ 拚重返成長

鮮活果汁-KY（1256）於昨（3）日公告2024年12月合併營收為2.34億元，月增21.25％，與2023年12月相較則減少14.49％；累計2024全年合併營收受到中國大陸內需消費力道下滑，年營收為40.03億元、年減率13.53％。2025年強化布局連鎖餐飲系統與直飲客戶，擴大預包裝產品銷售，期望營收重返成長軌道。

2025年農曆春節將接近，鮮活果汁-KY部分經銷商也會適當備貨，推升12月雖然已經進入淡月，但營收仍較11月好；2024年受到中國大陸消費下滑以及各產業「內捲化」經濟影響，形成新茶飲市場消費單價下滑發展趨勢，影響公司整體的營收表現，使12月合併營收年減率14.49％，累計2024全年合併營收40.03億元，年減率13.53％。

鮮活-KY表示，2024年前三季前三大客戶型態營收比重，分別為連鎖餐飲系統62.8％、經銷商客戶18.5％與直飲客戶13.9％。