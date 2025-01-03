快訊

觀察站／柯案審檢一鼻孔出氣 自失公信

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

欣巴巴12月營收年增16倍 營運可期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

欣巴巴（9906）昨（3）日公布去年12月營收為7.64億元，年增16.51倍，全年營收43.75億元、創新高，年增17.4%。該公司2025年將在高雄、台南推出總銷超過260億的預售案，寫下成立36年來最高推案量，營運表現可期。

欣巴巴受益總銷達12億元的台南「欣府城-一品樓」建案交屋入帳挹注，帶動上月業績亮眼，單月營收7.64億元，月增65.3%，年增16.51倍。跨入今年，該公司將有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩建案完工，總銷約40億元，成為營運進一步上攻的助力。

值得注意的是，該公司今年將在高雄和台南推案，總銷達260億元，其中，高雄方面，規劃推出位於農16特區凹子底公園第一排、占地644坪基地的指標性建案「欣都星」。

該案採35層地標設計，總銷約90餘億共394戶，預計於今年5月檔期開案。同時，也正規劃位居美術館生活圈、綠園道首排龍華段新案，兩案將由愛山林負責代銷。

延伸閱讀

大南方新矽谷不見傳產 立委柯志恩：不能有棄兒產業

大南方新矽谷以高雄為核心 國發會年挹注1500億元投資AI發展

詩朗誦、獨立樂團來加盟！「來內惟過節」 講讀音樂派對週六登場

視察高雄旗美污水處理廠 內政部長劉世芳：年底可達碳中和目標

相關新聞

中砂2024年合併營收年增10% 攀上高峰

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（3）日公布去年12月業績，呈現小幅月增，雖然第4季業績小減，但去年全年業績仍順...

欣巴巴12月營收年增16倍 營運可期

欣巴巴（9906）昨（3）日公布去年12月營收為7.64億元，年增16.51倍，全年營收43.75億元、創新高，年增17...

鮮活12月合併營收年減14％ 拚重返成長

鮮活果汁-KY（1256）於昨（3）日公告2024年12月合併營收為2.34億元，月增21.25％，與2023年12月相...

中電12月營收年減20% 攻節能產品

中電（1611）昨（3）日公告，2024年受到照明內需市場景氣不佳，因此營收衰退，去年12月營收1.03億元，年減20....

美食擴版圖 在美大拓點

美食-KY（2723）旗下品牌85度C進攻紐約，首店預計要在1月10日開幕，同時這也是85度C在美國東岸的第二家店。美食...

三陽汽機車銷售傳捷報

三陽（2206）汽機車兩大業務都繳出佳績，機車市占率穩居四成以上；總代理HYUNDAI汽車全年逆勢成長2.3%，總銷售台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。