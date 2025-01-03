欣巴巴12月營收年增16倍 營運可期

欣巴巴（9906）昨（3）日公布去年12月營收為7.64億元，年增16.51倍，全年營收43.75億元、創新高，年增17.4%。該公司2025年將在高雄、台南推出總銷超過260億的預售案，寫下成立36年來最高推案量，營運表現可期。

欣巴巴受益總銷達12億元的台南「欣府城-一品樓」建案交屋入帳挹注，帶動上月業績亮眼，單月營收7.64億元，月增65.3%，年增16.51倍。跨入今年，該公司將有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩建案完工，總銷約40億元，成為營運進一步上攻的助力。

值得注意的是，該公司今年將在高雄和台南推案，總銷達260億元，其中，高雄方面，規劃推出位於農16特區凹子底公園第一排、占地644坪基地的指標性建案「欣都星」。

該案採35層地標設計，總銷約90餘億共394戶，預計於今年5月檔期開案。同時，也正規劃位居美術館生活圈、綠園道首排龍華段新案，兩案將由愛山林負責代銷。