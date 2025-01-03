快訊

觀察站／柯案審檢一鼻孔出氣 自失公信

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

慧洋2024年每股盈餘8.12元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY（2637）昨（3）日公布2024年12月及全年營收及自結獲利。累計全年營收為203.71億元，年增19.86%，稅前盈餘為60.63億元，年增率達83.83%，自結每股稅前盈餘達8.12元。

慧洋-KY昨天公布12月的營收，雖然受到散裝船運價下滑，使12月的營收下滑，但跌幅小於全球運價下滑達三成的幅度，營收為14.47億元，年減18.1%，營業利益為3.18億元，業外受惠認列處分船舶收益，稅前盈餘則達4.99億元，年減50.9%、月增20%，自結每股稅前盈餘為0.67元。

累計2024全年營收為203.71億元，年增19.86%，全年營業利益為67.95億元，稅前盈餘為60.63億元，年增率達83.83%，自結每股稅前盈餘達8.12元。

慧洋-KY表示，12月認列今年度最後一艘船舶處分收益，為62,601噸輕便極限型（Supramax）挹注，12月獲獲利表現較11月出色；2024年總計處分四艘、新增四艘船舶，截至2024年12月底，旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年。

由於環保法規日趨嚴格，慧洋-KY2025年及2026年也會視市場需求與二手船舶價格適時淘汰老舊船舶，而同時也會有兩艘節能新船預計於2025年第4季交船，維持每年都有新運力加入，增進船隊營運效率。

面對全球政治局勢變化影響經濟與貿易，慧洋-KY將審慎因應，美國對各地區域衝突態度轉趨積極，未來戰後重建可望帶動原物料需求，並進一步推升散裝運價、指數回升。

延伸閱讀

因應春節需求 金門小三通1月14日起每日增開6航次

航運業轉向 訂購中型船

全民權證／裕民 挑價內外10%

中國船舶集團換將 前董座溫剛出事？四川艦蒙貪腐陰影

相關新聞

中砂2024年合併營收年增10% 攀上高峰

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（3）日公布去年12月業績，呈現小幅月增，雖然第4季業績小減，但去年全年業績仍順...

欣巴巴12月營收年增16倍 營運可期

欣巴巴（9906）昨（3）日公布去年12月營收為7.64億元，年增16.51倍，全年營收43.75億元、創新高，年增17...

鮮活12月合併營收年減14％ 拚重返成長

鮮活果汁-KY（1256）於昨（3）日公告2024年12月合併營收為2.34億元，月增21.25％，與2023年12月相...

中電12月營收年減20% 攻節能產品

中電（1611）昨（3）日公告，2024年受到照明內需市場景氣不佳，因此營收衰退，去年12月營收1.03億元，年減20....

美食擴版圖 在美大拓點

美食-KY（2723）旗下品牌85度C進攻紐約，首店預計要在1月10日開幕，同時這也是85度C在美國東岸的第二家店。美食...

三陽汽機車銷售傳捷報

三陽（2206）汽機車兩大業務都繳出佳績，機車市占率穩居四成以上；總代理HYUNDAI汽車全年逆勢成長2.3%，總銷售台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。