慧洋2024年每股盈餘8.12元

慧洋-KY（2637）昨（3）日公布2024年12月及全年營收及自結獲利。累計全年營收為203.71億元，年增19.86%，稅前盈餘為60.63億元，年增率達83.83%，自結每股稅前盈餘達8.12元。

慧洋-KY昨天公布12月的營收，雖然受到散裝船運價下滑，使12月的營收下滑，但跌幅小於全球運價下滑達三成的幅度，營收為14.47億元，年減18.1%，營業利益為3.18億元，業外受惠認列處分船舶收益，稅前盈餘則達4.99億元，年減50.9%、月增20%，自結每股稅前盈餘為0.67元。

累計2024全年營收為203.71億元，年增19.86%，全年營業利益為67.95億元，稅前盈餘為60.63億元，年增率達83.83%，自結每股稅前盈餘達8.12元。

慧洋-KY表示，12月認列今年度最後一艘船舶處分收益，為62,601噸輕便極限型（Supramax）挹注，12月獲獲利表現較11月出色；2024年總計處分四艘、新增四艘船舶，截至2024年12月底，旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年。

由於環保法規日趨嚴格，慧洋-KY2025年及2026年也會視市場需求與二手船舶價格適時淘汰老舊船舶，而同時也會有兩艘節能新船預計於2025年第4季交船，維持每年都有新運力加入，增進船隊營運效率。

面對全球政治局勢變化影響經濟與貿易，慧洋-KY將審慎因應，美國對各地區域衝突態度轉趨積極，未來戰後重建可望帶動原物料需求，並進一步推升散裝運價、指數回升。