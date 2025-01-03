三陽汽機車銷售傳捷報

三陽（2206）汽機車兩大業務都繳出佳績，機車市占率穩居四成以上；總代理HYUNDAI汽車全年逆勢成長2.3%，總銷售台數達2萬2,682台新成績，連續五年保持銷售正成長，市場占有率更攀升至4.95%，創下南陽實業代理HYUNDAI以來的最高銷售紀錄，為國產車品牌銷售第三名。

三陽機車2024年國民旗艦機種全新迪爵持續熱銷，全年銷售達5萬3,826台，穩居全年銷售冠軍；自1月推出的新水冷機種JET SL+也持續熱銷，1-12月累積銷售達4萬4,134台，是全年銷售亞軍；再加上運動車款DRG二代新車上市、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU穩定銷售，三陽2024年全年度市占達到40.9%。

三陽旗下南陽實業指出，HYUNDAI汽車的銷售佳績仰賴多元化的產品線涵蓋油電車、電動車與氫燃料車技術，滿足市場快速變化的需求。特別是Turbo Hybrid渦輪增壓油電科技的推出，展現綠能與高效能結合的技術實力，不僅達到超低油耗與強勁續航力，還以卓越的動力輸出與操控性能，成為新能源車市場的新標竿。

TUCSON L在2023年6月推出Tucson L Turbo Hybrid車款後，月銷量由450台提升至680台，渦輪油電車款選購率高達七成，展現市場對綠能與性能科技的高度肯定。以星艦概念外型為亮點的STARIA，在福祉車市場表現出色，銷量較去年成長25%。商用車PORTER長期穩佔3.5噸貨卡銷售冠軍，憑藉多元化機型，滿足各行各業頭家們的需求，在原廠供應穩定及台灣銷售服務通路升級的的推動下，實現10%的銷售增長。

南陽實業表示，近年來累計斥資25億元購地自建銷售服務據點，打造融入五感體驗的高品質服務環境。此外，也不斷升級數位化服務系統，包括電子化訂單系統，以簡化購車流程，提供更透明且便利的購車體驗。