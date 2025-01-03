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中砂營收／去年業績首度飛越70億元大關 目前成長動能不墜

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於3日公布去年12月業績，呈現小幅月增，雖然第4季業績小減，但仍順利帶動去年全年業績首度飛越70億元大關，再創歷史新高。

中砂今日股價上漲8元，收在290元，三大法人對其同步買超，其中外資對其已連三買。

中砂去年12月合併營收為6.3億元，月增3.4％、年增22.6％，去年第4季合併營收為18.34億元，季減1.3％、年增15％；去年全年合併營收為70.19億元，年增一成。

展望今年，法人認為，中砂年度營收表現還有機會再提升至少高個位數百分比，續創新猷。

在中砂的三大產品線中，鑽石碟業務的成長性最被外界看好，主要是跟著大客戶邁入更先進的製程，且在客戶端滲透率也提高。法人表示，中砂鑽石碟業務占其整體業績比重約三成以上，目前成長動能不墜，今年相關業績增幅上看二成。

中砂 營收

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