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海悅營收／2024年破百億創歷史新高！ 公司：今年進入資金回收期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

海悅（2348）3日公告，12月營收4.55億元，年減85.03％；2024年全年營收100.41億元，年增29.49％，首度突破百億元並創下歷史新高紀錄。

海悅表示，建構以全台代銷為營運基石，向上積累投資建案認列完工法收入，因2024年央行連兩季推出房市信用管制措施，致整體房貸趨嚴，使12月代銷收入僅3.03億元，惟「新莊海悅花園」於12月已將剩餘戶數順利完成交屋，挹注營建收入1.52億元，且完工法認列已進入尾聲，得海悅12月合併營收4.55億元。

海悅表示，去年底央行雖已暫緩祭出新的房市信用管制措施，但不動產貸款集中度仍居高不下，且金管會已研議將部分融資租賃公司指定為金融服務業，並適用金融消費者保護法規定納管，亦已委外研究制定融資公司專法，邁入2025年，央行將以降低不動產貸款集中度為首任，使不動產產業的聯盟合作仍將持續發酵。

展望2025年，海悅表示，目前全台在手代銷建案之總銷金額約4,850億元，其中全台後續已接案陸續規劃推案之總銷金額合計約3,300億元，公司全台代銷布局策略，代銷本業業績來源無虞，依目前銷售中的指標建案觀察，包括基隆市安樂區「白天鵝安幔」、新北市中和區「大同新紀元」與台南市新市區「曦湖」等，唯有買賣雙方對房價有共識基礎，房市交易仍將有效率且帶有成交量的表現。

海悅表示，投資收益項目於今年進入資金回收期，與建商策略聯盟合作進行不動產開發、整合，「擎天森林」建案將於第1季進入完工交屋作業，加上新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」，4大建案依完工交屋可預期營建收入約莫66億元，若合計「新莊海悅花園」，5大建案將償還土建融貸款約30億元，在利息大幅減緩，致公司流動負債水位下行，進而提升營業現金流水位充盈無虞。

建案 海悅

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