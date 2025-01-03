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聚陽營收／12月35.28億元、跳增逾三成 全年寫下歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）3日公告去年12月營收35.28億元，年增9.1%、月增36.7%，創近四個月營收新高，同時也是同期新高，第4季營收達87.57億元，年增7.7%，全年營收355.24億元，年增9.4%，創下歷史新高，已連續四年改寫新高紀錄。

展望今年，聚陽表示，目前公司在全球有六個廠產能正在擴建中，若川普上任後，政策對公司有利，有機會加快腳步全數在今年投產。目前預計越南、印尼、孟加拉今年都會有新產能，全年產能增加看中高個位數。

聚陽表示，12月營收衝高，來到今年以來次高水準，主要反映船班運輸條件改善，加上今年第4季出貨集中在12月，因此推高月營收表現，符合公司預期。法人表示，聚陽第4季毛利率受惠船班遞延舒緩，加上生產效率提升，毛利率有機會較第3季攀升超過2個百分點，獲利表現亦可望創下同期新高。

聚陽表示，目前訂單能見度達今年上半年，不過，市場仍在觀測美國總統川普就任後，新的關稅政策，因此公司不急著把第2季訂單接滿，愈晚接單反而愈有利。而就第1季來看，除了報價已正式調高外，接單量年增也有中高個位數，整體上半年業績可望持續成長。

在產能方面，隨著客戶加快國際化布局的腳步，聚陽的出貨也水漲船高，去年，日系客戶包下印尼兩座廠生產，今年已計畫包下第三座印尼廠，聚陽目前在印尼有兩座新廠在建設中，預計會有一座新廠支援日系客戶。法人估，聚陽印尼產能今年占比將達42~43%，居最大產地。

除了印尼，聚陽目前在越南亦有兩座新廠在建設中，投產時間點的規劃要視川普上任後，關稅政策調整而定，另孟加拉廠則預計今年第2季投產。而去年第4季投產的薩爾瓦多廠，今年首季也持續招工投產，擴建產能。

市場看好，聚陽是少數生產基地已達七國的紡織業者，在關稅壁壘的浪潮下，多元生產基地將成為重要優勢。

營收 聚陽

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