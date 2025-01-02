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長榮鋼去年11月賺2.4億元 年增逾三成

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

長榮鋼（2211）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，而公告去年11月自結數，單月稅前盈餘2.42億元，年增30.8%；稅後純益1.94億元，年增逾31%，每股純益0.38元。

長榮鋼去年12月股價變化大，一路大漲重回百元，之後逆轉連跌六個交易日，在台股2024年封關日失守90元價位，元月2日收盤價格重新站上90元，收90.5元，上漲1.3元。

長榮鋼去年第3季稅後純益為8.13億元，單季每股純益為1.95元。

法人表示，依長榮鋼法說會資訊，當前累計在手訂單約24萬公噸，年度鋼構接單與吊裝量都優於往年，營收獲利將同步成長，對前景樂觀看待。

長榮鋼除了增加營收、獲利外，持續多角化經營，包括儲能、厭氧發電、低溫槽等。其中儲能攸關碳費等政策，若可搭配工廠太陽能轉為成自發自用等，也能減少電費支出或減少碳排。

長榮鋼分析目前鋼構產業發展具有潛力，首先是AI發展熱絡，科技業建廠需求持續釋出，都更、商辦及住宅大樓開發推案助攻，鋼構市場短、中期景氣維持穩定發展。

長榮鋼目前有新營、新竹兩廠，全年產能約16萬公噸至17萬公噸，隨著新的訂單不斷成功進取，長榮鋼在手訂單量約23.8萬公噸，凸顯今年鋼結構景氣榮面持續向上。

營收 長榮鋼

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