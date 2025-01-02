水泥業加速低碳、綠能布局

水泥業為因應環境部2026年開徵碳費，今年起加快腳步投入低碳產品及綠能布局，其中，台泥（1101）、亞泥、國產等大廠大力搶攻低碳水泥混凝土市場，今年將擴大搶市占。

此外，二線水泥業環泥正積極推廣低石膏板，幸福水泥也加緊搶入低碳燃料、製程改善及發展再生能源；東南水泥更自今年首季起正式推出低碳混凝土要搶市。

國產水泥業分析，環境部2026年正式開徵碳費，各家水泥業須在今年6月底前申請自主減量計畫，最晚下半年確認是否通過環境部審查，屆時業者才會知道隔年確切要繳交多少碳費。為了獲得最優惠的碳費徵收費率，台泥已訂下目標，到2026年全部只生產及銷售低碳水泥及混凝土，亞泥2025年低碳水泥出貨量將年增二位數，國產建材則規劃三年後低碳產品占25％。

此外，台泥旗下「台泥綠能」在嘉義布袋的嘉謙綠能漁電共生一期案場已全數併網發電，未來還會在嘉義、高雄等地建置開發漁電共生案場，共約150MW；亞泥從2019年開始，就啟動「轉廢為金」計劃，積極推動廢棄物資源化與再利用將廢棄物轉化為水泥製造的替代原料和燃料。

環泥日前發表每單位可排碳15公斤的低碳石膏板，將能搶攻綠色建材市場大餅。這項產品去本度獲環境部表揚綠色採購成果績優單位，石膏板全系列產品已取得產品碳標籤。

幸福水泥在自主減碳計畫的做法上，以低碳燃料、製程改善、提高能源效率、及發展再生能源等四大策略，做法上使用替代燃料、替代原料及石灰石水泥等做法，製程上進行煤磨改立磨、煤磨系統改善、水泥窯技術改善、大型風車改造，以及生料磨改立磨等。