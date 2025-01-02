快訊

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光股迎兩岸旅遊利多

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

兩岸擴大觀光交流有譜，觀光署也表態，相關準備工作已就緒，激勵昨（2）日觀光股表現。市場解讀，此為對兩岸交流鬆綁釋出善意，是繼「雙城論壇」後，再次正面表態。業內預期，飯店、旅行社族群有望率先受惠。

賴總統1日在總統府發表「2025新年談話」，針對兩岸觀光，提出希望先由觀光小兩會台旅會、中國大陸的海旅會進行談判，受到市場矚目，有關部門也釋出正面態度。

市場期待，兩岸政府恢復雙向觀光旅遊交流，共同努力促成觀光小兩會協商，兩岸旅遊關係邁向疫情前的常態可期。觀光股昨日漲勢由旅行社、飯店股共同拉抬，富野（2736）、燦星旅股價雙雙以漲停作收，山富、易飛網、鳳凰全面大漲。

富野表示，疫情前旗下的台東富野大飯店，台東富野渡假酒店、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店，陸客占比普遍有五到六成。對於陸客團，富野也展現十足信心。

疫情 觀光 陸客

延伸閱讀

國際客不如預期、國旅慘 觀光署預算刪2000萬、凍1.1億

兩岸恢復觀光有譜？觀光股喜上眉梢 這檔陸客占比高股價攻頂

彰化、屏東接棒推觀光亮點 加碼6縣市台灣觀巴3折優惠

跟團留意經營狀況 觀光署公布52家旅行社公告停業

相關新聞

長榮鋼去年11月EPS 0.38元

長榮鋼昨（2）日因在集中市場達公布注意交易資訊標準，公告去年11月自結數，單月稅前盈餘2.42億元，年增30.8%；稅後...

中砂營收拚連二年攀峰

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）2024年累計前11月業績年增高個位數百分比，已超過2023年全年營收。法人估計，...

永信建12月營收年減78% 短線保守

永信建（5508）昨（2）日公布去年12月營收，單月為2.37億元，下探22個月來低點，年減78.8%；但全年營收突破1...

水泥業加速低碳、綠能布局

水泥業為因應環境部2026年開徵碳費，今年起加快腳步投入低碳產品及綠能布局，其中，台泥（1101）、亞泥、國產等大廠大力...

春節訂席強強滾 餐飲股元月站高崗

農曆新年將屆，王品（2727）、瓦城、漢來美食春節訂席強強滾，兩公司旗下不少品牌除夕、初一、初二訂席率都已超過八成，漢來...

觀光股迎兩岸旅遊利多

兩岸擴大觀光交流有譜，觀光署也表態，相關準備工作已就緒，激勵昨（2）日觀光股表現。市場解讀，此為對兩岸交流鬆綁釋出善意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。