觀光股迎兩岸旅遊利多

兩岸擴大觀光交流有譜，觀光署也表態，相關準備工作已就緒，激勵昨（2）日觀光股表現。市場解讀，此為對兩岸交流鬆綁釋出善意，是繼「雙城論壇」後，再次正面表態。業內預期，飯店、旅行社族群有望率先受惠。

賴總統1日在總統府發表「2025新年談話」，針對兩岸觀光，提出希望先由觀光小兩會台旅會、中國大陸的海旅會進行談判，受到市場矚目，有關部門也釋出正面態度。

市場期待，兩岸政府恢復雙向觀光旅遊交流，共同努力促成觀光小兩會協商，兩岸旅遊關係邁向疫情前的常態可期。觀光股昨日漲勢由旅行社、飯店股共同拉抬，富野（2736）、燦星旅股價雙雙以漲停作收，山富、易飛網、鳳凰全面大漲。

富野表示，疫情前旗下的台東富野大飯店，台東富野渡假酒店、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店，陸客占比普遍有五到六成。對於陸客團，富野也展現十足信心。