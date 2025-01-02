晶華麗晶精品成長力道強
晶華（2707）旗下的麗晶精品今年4月引進知名品牌勞力士（Rolex）經銷商進駐，預計上半年會再引進全新日系服飾品牌，在新品牌集客效應下，不僅精品營收將衝高，將可連帶推高館內餐廳消費，為晶華帶來新營運動能。
麗晶精品昨（2）日舉行年終業務說明會，內部預期，麗晶精品2025年營收年增率有望成長10%，營收將突破80億元，也將對晶華營運有加分效果。
國人瘋出國，2024年許多精品業業績大受影響，麗晶精品業績則逆勢突圍再創新高，2024年營業額達到75億元，年增6至7%。麗晶精品指出，看好麗晶精品穩定客源，勞力士首度進軍麗晶精品街展店，預計年營收有望衝5億元，再加上其品牌銷售也有望成長，今年麗晶精品營業額上看年增10%。
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