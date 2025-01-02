春節訂席強強滾 餐飲股元月站高崗

農曆新年將屆，王品（2727）、瓦城、漢來美食春節訂席強強滾，兩公司旗下不少品牌除夕、初一、初二訂席率都已超過八成，漢來美食的自助餐和宴會廳除夕訂位更是早已秒殺，預估餐飲股元月營收在聚餐、尾牙、春節加持下，將站上高崗。

王品表示，集團按慣例除夕全台門店公休一天，目前已開放春節訂位，像過年聚餐熱門選擇「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位已超過八成，集團整體年節訂位率已達七成至八成滿。去年王品年初一到初五，來客數超過76萬人次，其中年初二「回娘家」，全集團門店需求爆量，單日營收突破1億元大關，創下台灣餐飲業的營收新紀錄。2025年春節長達九天，集團看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升營收成長。

在年菜方面，王品表示，四大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」的外帶熱年菜，銷售超過八成，「王品嚴選」冷凍年菜三大套組也幾近完售。

瓦城表示，旗下餐廳目前除夕當日訂位狀況已超過八成，尤其以「瓦城」跟「時時香」的訂位最為熱烈。集團品牌主要為聚餐型餐廳，截至目前整體訂位較去年成長。另把握連假聚餐商機，將於過年期間推出新春團圓宴套餐，搭配春節活動及百貨商場人潮加持，有望帶動來客成長。

漢來美食表示，漢來美食餐飲集團旗下「島語」、「漢來海港」二家自助餐廳，今年春節餐價與去年春節餐價相同，以高CP值吸引消費者訂位，包括除夕訂位早在11月開放訂位當天一小時隨即搶訂一空，春節其他節日目前也全滿，漢來海港也僅剩下少數分店還有零星座位。而年年座無虛席的高雄和台北漢來三館宴會廳的除夕圍爐宴，今年合併席開350桌，早早在春節前一個月就已全數訂滿，而初二娘家宴也已訂光，整體營收可望較去年成長一成。