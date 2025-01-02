中砂營收拚連二年攀峰

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）2024年累計前11月業績年增高個位數百分比，已超過2023年全年營收。法人估計，該公司去年業績應有機會達陣70億元左右水準，創歷史新高，今年表現還有機會續增起碼高個位數百分比，再度刷新紀錄。

中砂去年累計前11個月合併營收為63.88億元，年增8.9％，累計前三季每股純益為5.48元。法人評估，該公司去年業績應可超過2022年歷史高點69.07億元，而去年每股純益應會落在7至7.5元之間，為歷史次高表現。

在中砂三大產品線包括鑽石碟、再生晶圓與傳統砂輪業務當中，以鑽石碟業務的成長性最被看好，隨著大客戶邁入更先進的製程，該公司在客戶端滲透率也提高，3奈米應用產品逐漸挹注業績，供應2奈米製程應用的產品也已從去年6月開始貢獻營收。