快訊

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

聽新聞
0:00 / 0:00

中砂營收拚連二年攀峰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）2024年累計前11月業績年增高個位數百分比，已超過2023年全年營收。法人估計，該公司去年業績應有機會達陣70億元左右水準，創歷史新高，今年表現還有機會續增起碼高個位數百分比，再度刷新紀錄。

中砂去年累計前11個月合併營收為63.88億元，年增8.9％，累計前三季每股純益為5.48元。法人評估，該公司去年業績應可超過2022年歷史高點69.07億元，而去年每股純益應會落在7至7.5元之間，為歷史次高表現。

在中砂三大產品線包括鑽石碟、再生晶圓與傳統砂輪業務當中，以鑽石碟業務的成長性最被看好，隨著大客戶邁入更先進的製程，該公司在客戶端滲透率也提高，3奈米應用產品逐漸挹注業績，供應2奈米製程應用的產品也已從去年6月開始貢獻營收。

中砂 營收

延伸閱讀

潤鵬半導體、天成先進等 陸5條12吋晶圓生產線近日投產

看好台積電（2330）還會再漲！專家指：美國難複製台半導體產業鍊

外資看好金控 持股續增

IC設計業轉單效應顯現…聯電急單報到 淡季有撐

相關新聞

長榮鋼去年11月EPS 0.38元

長榮鋼昨（2）日因在集中市場達公布注意交易資訊標準，公告去年11月自結數，單月稅前盈餘2.42億元，年增30.8%；稅後...

中砂營收拚連二年攀峰

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）2024年累計前11月業績年增高個位數百分比，已超過2023年全年營收。法人估計，...

永信建12月營收年減78% 短線保守

永信建（5508）昨（2）日公布去年12月營收，單月為2.37億元，下探22個月來低點，年減78.8%；但全年營收突破1...

水泥業加速低碳、綠能布局

水泥業為因應環境部2026年開徵碳費，今年起加快腳步投入低碳產品及綠能布局，其中，台泥（1101）、亞泥、國產等大廠大力...

春節訂席強強滾 餐飲股元月站高崗

農曆新年將屆，王品（2727）、瓦城、漢來美食春節訂席強強滾，兩公司旗下不少品牌除夕、初一、初二訂席率都已超過八成，漢來...

觀光股迎兩岸旅遊利多

兩岸擴大觀光交流有譜，觀光署也表態，相關準備工作已就緒，激勵昨（2）日觀光股表現。市場解讀，此為對兩岸交流鬆綁釋出善意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。