快訊

極其罕見！金與正疑攜子女現身這活動 南韓閉門簡報：特別值得注意

中職／陳子豪補償方案出爐 兄弟選擇900萬全額轉隊費

聚陽營運展望穩健 營收動能可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聚陽（1477）2日漲2.8%至330元。展望後市，法人指出，聚陽在2025年上半年訂單量持續上修，其中首季接單量成長至高個位數，顯示營運展望穩健，營收動能可期。

法人分析，聚陽2025年首季接單量成長至高個位數，平均售價（ASP）年增4%，已成功將加薪成本轉嫁至售價，預計首季營收季增9%，但目前接單價格尚未完全反映川普可能課稅帶來的訂單移轉加價效應。

此外，展望第2季訂單量成長動能更為強勁，預計訂單量達雙位數成長，單價亦有個位數提升。成長主因包括：美系客戶需求持續增強，運動盤客戶庫存已去化完畢；日系客戶受惠印尼新廠產能釋出，使需求顯著回升。在美、日客戶挑選訂單的支持下，營收成長率可達雙位數。

營收 聚陽

延伸閱讀

經部挺勞工 推加薪補助

加薪紅包來了！經部：中小企業月薪6.3萬元以下員工加薪 可享租稅優惠

經部：替月薪未達6.3萬員工加薪優稅 元旦生效

線纜廠 喜迎台電大單

相關新聞

中鴻、燁輝瞄準油管商機

美準總統川普加持，國際API石油用鋼管需求增溫，中鴻（2014）、燁輝、天聲等不約而同將油管列為新年度重點耕耘項目，全力...

台塑、台聚、國喬不看淡

三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯近一周報價持穩，市場預期有望吸引下游泛用樹脂加工業在農曆年節後啟動回補庫存，原料供應商...

泓德、雲豹攻海外綠能

國內綠電雙雄泓德能源（6873）、雲豹能源近期海外布局頻頻，且積極南進澳洲、菲律賓等市場插旗，全力搶攻海外綠能商機，為今...

台鹽注資旗下綠能事業

台鹽（1737）為填補子公司台鹽綠能資金缺口，歷經兩次標售作業，目前以1.02億元購得子公司三個屋頂型太陽光電案場資產，...

世紀飆漲 上曜、信立有潛利

無人機市場大熱，上曜（1316）轉投資的「世紀」近來在無人機大有斬獲，成為去年最強飆股，股價全年漲逾九倍，去年第4季暴漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。