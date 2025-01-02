聚陽營運展望穩健 營收動能可期

聚陽（1477）2日漲2.8%至330元。展望後市，法人指出，聚陽在2025年上半年訂單量持續上修，其中首季接單量成長至高個位數，顯示營運展望穩健，營收動能可期。

法人分析，聚陽2025年首季接單量成長至高個位數，平均售價（ASP）年增4%，已成功將加薪成本轉嫁至售價，預計首季營收季增9%，但目前接單價格尚未完全反映川普可能課稅帶來的訂單移轉加價效應。

此外，展望第2季訂單量成長動能更為強勁，預計訂單量達雙位數成長，單價亦有個位數提升。成長主因包括：美系客戶需求持續增強，運動盤客戶庫存已去化完畢；日系客戶受惠印尼新廠產能釋出，使需求顯著回升。在美、日客戶挑選訂單的支持下，營收成長率可達雙位數。