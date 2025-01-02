台鹽注資旗下綠能事業
台鹽（1737）為填補子公司台鹽綠能資金缺口，歷經兩次標售作業，目前以1.02億元購得子公司三個屋頂型太陽光電案場資產，自行進行售電運作。另外，台鹽綠能同時可有1,838萬元的處分利益進帳。
台鹽表示，台鹽綠能原有的三個屋頂型太陽光電案場，分別坐落於台南市安南區工環路10號、台南市新營區新進路75號、苗栗縣通霄鎮內島里122號，所使用的場地均在台鹽廠區內，以租用方式自建案場、掛錶售電。
考量台鹽綠能已虧損兩年，資金上有所需求以處理銀行貸款和相關工程訴訟等事宜，因此，該公司決議出售該三個太陽光電案場挹注資金。
歷經兩次公開標售程序，最後由母公司以1.02億元價碼買下合計裝置容量達1922.62 kwp的三個案場資產，完成交割手續後，未來將由台鹽本身自行運作，售電給台電獲利。
台鹽並表示，未來台鹽綠能將不再投入EPC統包工程（負責工程設計、施工、設備採購及安裝），改交由專業廠商負責，至於其他現有太陽能光電案場也會儘可能交由電業商客戶自行運作。
另外，台鹽除本身跨足太陽能光電案場營運外，今年也將加大投資力道搶觀光財，準備啟動「七股鹽山觀光旅遊興辦計畫」工程，第一期的鹽山遊客服務中心預計2026年完工，未來將增設品牌故事館、水岸主題餐廳，可望挹注營運表現。
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