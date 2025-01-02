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世紀飆漲 上曜、信立有潛利

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

無人機市場大熱，上曜（1316）轉投資的「世紀」近來在無人機大有斬獲，成為去年最強飆股，股價全年漲逾九倍，去年第4季暴漲，上曜、信立分別持有世紀約17%、9.8%，為前兩大股東，持股的帳面潛在利益同受市場關注。

上曜暨世紀民生董事長張祐銘表示，目前首批自主研發的MIT無人機已經正式進入量產階段，訂單將攻兩方向，一是海外訂單，二是鎖定民生用的娛樂機，今年訂單也將陸續出貨。

張祐銘表示，世紀民生的無人機從行程電腦、GPS模組及電子變速器等模組，皆為MIT自製，無資安疑慮且具有成本競爭優勢，也因此，在核心技術與台灣製造的基礎下，完全沒有資安疑慮，加上價格相對有競爭力，因此頗受客戶青睞，目前已在積極洽談訂單。

張祐銘指出，世紀民生將以美國為主、印度為輔，由於無人機皆為客製化生產，每台價格在500到1萬美元不等，但主力產品會在2,000美元左右，另外，也要搶攻家用市場，一般民生用的娛樂機，像是15公斤可載重10公斤的無人機亦是重點之一。

MIT 無人機 資安

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