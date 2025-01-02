台塑、台聚、國喬不看淡

三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯近一周報價持穩，市場預期有望吸引下游泛用樹脂加工業在農曆年節後啟動回補庫存，原料供應商台塑（1301）、台聚、華夏、國喬和台達化等營運不看淡。

市場人士表示，觀察近日油市變化，歐美原油期貨連兩個交易日反彈上漲，主因是預報美國東北部地區和歐洲將出現寒冷氣候，燃油出口需求上升下，將推助天然氣和取暖油價格大漲，同步帶動國際油價上漲，進而支撐油價止跌走高。

以2024年12月30日為例，紐約NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.39美元，結算價每桶70.99美元，倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，結算價每桶74.39美元。油價走勢引領泛用樹脂上游的三大石化基本原料呈現堅挺格局；以用途最廣泛的乙烯來看，目前站穩在每公噸870美元高點，丙烯也持穩在每公噸850美元價位。而丁二烯守在1,250美元。

就大陸泛用樹脂市場來看，各原料行情近一周處於盤整格局；包括做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），以及建材用料聚氯乙烯（PVC）和做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）報價普遍持平。

法人指出，依往年銷售經驗來看，農曆春節連假結束後，隨著下游加工廠及通路庫存去化，客戶將會陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫，有利產品銷售。

同時，中國大陸力推十兆人民幣化債政策，紓解中國大陸地方政府債務壓力，擴大今年度財政政策空間，預期地緣政治不確定因素降低，在全球經濟展望穩健，石化原料市場景氣不看淡。