快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

共軍頻秀肌肉 2個月內披露8款新武器 6代戰機設計曝光

台塑、台聚、國喬不看淡

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
三大石化基本原料近一周報價持穩，台塑、台聚、華夏、國喬和台達化等營運不看淡。（本報系資料庫）
三大石化基本原料近一周報價持穩，台塑、台聚、華夏、國喬和台達化等營運不看淡。（本報系資料庫）

三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯近一周報價持穩，市場預期有望吸引下游泛用樹脂加工業在農曆年節後啟動回補庫存，原料供應商台塑（1301）、台聚、華夏、國喬和台達化等營運不看淡。

市場人士表示，觀察近日油市變化，歐美原油期貨連兩個交易日反彈上漲，主因是預報美國東北部地區和歐洲將出現寒冷氣候，燃油出口需求上升下，將推助天然氣和取暖油價格大漲，同步帶動國際油價上漲，進而支撐油價止跌走高。

以2024年12月30日為例，紐約NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.39美元，結算價每桶70.99美元，倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，結算價每桶74.39美元。油價走勢引領泛用樹脂上游的三大石化基本原料呈現堅挺格局；以用途最廣泛的乙烯來看，目前站穩在每公噸870美元高點，丙烯也持穩在每公噸850美元價位。而丁二烯守在1,250美元。

就大陸泛用樹脂市場來看，各原料行情近一周處於盤整格局；包括做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），以及建材用料聚氯乙烯（PVC）和做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）報價普遍持平。

法人指出，依往年銷售經驗來看，農曆春節連假結束後，隨著下游加工廠及通路庫存去化，客戶將會陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫，有利產品銷售。

同時，中國大陸力推十兆人民幣化債政策，紓解中國大陸地方政府債務壓力，擴大今年度財政政策空間，預期地緣政治不確定因素降低，在全球經濟展望穩健，石化原料市場景氣不看淡。

乙烯 國際油價

延伸閱讀

台塑四寶股價腰斬 到底怎麼了？川普放話「鑽油吧，寶貝」是利多？

台塑四寶市值蒸發1.26兆元 成2024年台股最大苦主

影／得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

外資買超104億元 這檔ETF最受青睞、台積電獲外資連三買

相關新聞

中鴻、燁輝瞄準油管商機

美準總統川普加持，國際API石油用鋼管需求增溫，中鴻（2014）、燁輝、天聲等不約而同將油管列為新年度重點耕耘項目，全力...

台塑、台聚、國喬不看淡

三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯近一周報價持穩，市場預期有望吸引下游泛用樹脂加工業在農曆年節後啟動回補庫存，原料供應商...

泓德、雲豹攻海外綠能

國內綠電雙雄泓德能源（6873）、雲豹能源近期海外布局頻頻，且積極南進澳洲、菲律賓等市場插旗，全力搶攻海外綠能商機，為今...

台鹽注資旗下綠能事業

台鹽（1737）為填補子公司台鹽綠能資金缺口，歷經兩次標售作業，目前以1.02億元購得子公司三個屋頂型太陽光電案場資產，...

世紀飆漲 上曜、信立有潛利

無人機市場大熱，上曜（1316）轉投資的「世紀」近來在無人機大有斬獲，成為去年最強飆股，股價全年漲逾九倍，去年第4季暴漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。