中鴻、燁輝瞄準油管商機
美準總統川普加持，國際API石油用鋼管需求增溫，中鴻（2014）、燁輝、天聲等不約而同將油管列為新年度重點耕耘項目，全力支援鋼管產銷，可望創造營運新亮點。
法人表示，中鴻彰濱鋼管廠長年效益不振，甚至瀕臨停工，並傳出對外求售積極尋求買主，但現在情況大不相同，生產線稼動率持續向上提升，可以貢獻利潤。燁輝百分百持股子公司鑫陽鋼鐵是專業鋼管廠，營運績效維持高檔。
上市鋼廠主管指出，即將上任的美國新總統川普不相信氣候變遷與地球暖化的說法，已經公開表明會擴大開採石油、天然氣等化石燃料，「今年整體鋼市可能還是要受到考驗，但API石油用鋼管有望一枝獨秀」，中鴻、燁輝、天聲等鋼管領域的表現值得期待。
根據國際機構數據，全球鋼管市場預計到2036年底將突破7,000億美元，尤其從2024年至2036年的複合年增長率達9%。
中鴻、燁輝專家指出，台灣生產的API鋼管技術與品質相對領先，隨著全球石油和天然氣探勘活動增加，台灣生產的API鋼管性能都能滿足嚴苛要求。
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