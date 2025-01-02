泓德、雲豹攻海外綠能
國內綠電雙雄泓德能源（6873）、雲豹能源近期海外布局頻頻，且積極南進澳洲、菲律賓等市場插旗，全力搶攻海外綠能商機，為今年營運成長添增動能。
業界人士指出，由於澳洲、菲律賓、泰國、日本等地政府，近年來為加速當地綠能建置，陸續端出不少優惠政策吸引外商投資，而台廠因具備地利之便以及豐富的太陽能電廠建置經驗，成為當地業者合作選首選。
海外布局方面，泓德能源繼去年11月取得澳洲能源公司ZEN Energy的9.7%股權後，近期再度與ZEN Energy集團合作，並成立綠能投資暨資產管理平台「ZEBRE」，目標開發光電400MW、儲能1GW，預計將為澳洲現有3GW儲能量體貢獻至少33%增長。
展望2025年，泓德能源持續深耕澳洲、日本與菲律賓；其中，在澳洲的目標開發光電為0.6GW、儲能1.5GW；日本目標開發光電0.4GW、儲能2.6GW；在菲律賓則規劃開發共1GW光電容量。
至於雲豹能源，目前菲律賓、泰國都有合作案洽談中；其中，菲律賓進度較快，目前約有500MW至1GW容量，該公司在海外主要是直接買容量，不是從土地開發開始，而合作案則是透過投資入股當地公司，輸出雲豹的開發經驗以及資金給在地開發商，降低營運風險。
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