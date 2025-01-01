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Adidas、HOKA銷售強勁 市場上修來億展望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

Adidas上修年度營收展望至年增10%（原為年增高個位數），營業利益上修至12億歐元（原為10億歐元）下，法人機構表示，2024年前三季Adidas占來億-KY（6890）營收比重為59.3%，為台灣占比最高的供應鏈下，隨客戶看好營運展望，同步上修來億-KY今年營運展望。

分析師指出，來億-KY並在Adidas Samba鞋款帶動下，預估品牌營收2024年年增超過30%以上，且2025年也有15~20%年成長，同時，來億-KY2024年11月營收37.6億元，月增4.6%、年增37%，優於市場預期，2024年第4季營收將有高機率超過公司展望。

同時新客戶將於2025年完整貢獻，利潤優於集團平均，第一年出貨量就達到百萬級以上水準，成長可期，加上HOKA訂單需求強勁，市場預估2024年HOKA品牌營收將年增150%以上，2025年將再年增八成，營收占來億-KY比重將由24%提升至2025年的33%，而HOKA ASP及毛利率皆優於集團平均，2025年產品組合將持續優化。

來億-KY在主要客戶展望提升、2024年第3季財報及10、11月營收優於預期，加上2025年新客戶的貢獻下，市場上修2024年、2025年營運展望，每股獲利（EPS）分別為15.1元（原估14.7元）、20.6元（原估19.5元），分別年增173.7%、36.7%，營收、獲利將續創歷史新高。

營收 財報

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