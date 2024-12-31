東森寵物業務拚轉盈
東森國際（2614）昨（31）日召開法說會，董事長廖尚文指出，在去年組織調整與人力精簡下，2025年能再提高獲利，事業發展方面會更好。東森未來將積極經營轉投資寵物與健康事業，持續展店，預期業績將可望超越去年。
東森國際2024年前三季EPS 0.65，獲利翻逾倍，廖尚文表示，倉儲事業方面，在兩岸關係緊張及地緣政治對經濟的影響下，營運量仍年增8.6%，也預計在2026年於林口打造全球營運總部。
寵物商機持續成長，轉投資事業東森寵物雲，去年底實體店家數達112家及專業醫療合作通路16間，服務遍及全台18縣市。廖尚文表示，秉持汰弱留強的經營方針，未來會將展店主力放在北北基桃，持續深化寵物生態圈布局，明年有望轉虧為盈。
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