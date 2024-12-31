和大攻機器人 大廠詢單

汽車精密組件廠切入AI，營運迎爆發期，包括和大（1536）、宇隆、IKKA-KY紛紛轉進AI與機器人設備，在台灣整體AI產業的快速崛起下，近期陸續取得新進度，和大轉投資盟英生產機器人手臂相關組件，傳已獲國際大廠詢單。

另外，和大近期取得封裝檢測設備的技術團隊，與高鋒共同投資和大芯公司生產封裝檢測分選機，已取得全台前五大封裝大廠支持，6月測試、9月參加半體體展，明年進入爆發期。

和大集團旗下包括和大、高鋒今年面臨中國電動車崛起造成衝擊，積極尋求轉型升級。和大集團在既有的設備與原有的技術中尋求轉型，運用和大的機電整合、高鋒的組裝能力及聚大的自動化整合能力開發新商機。

宇隆則是強調明年在AI伺服器、人形機器人關鍵零件等全球浪潮下的產業都不會缺席，宇隆生產自有品牌TUF ONE行星減速器將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，在全球關注的兩大產業上持續取得商機。

IKKA則是運用齒輪製造技術，研發下一代公司布局之產品機器人，間接打入美系電動車廠供應鏈。此外由於AI應用面相當廣，IKKA現有客戶端SONY與愛信也擴展AI應用，成為IKKA未來營收成長的重要來源。

由於機器人要求之精準度愈來愈高，因此其手臂安裝之減速器要求也相應提升，此部分技術過去多由日系廠商所把持，而IKKA利用本身為日本公司的優勢，計劃與多家生產機器人相關零件的日商企業合作，開始投入發展機器人之減速器齒輪，提前布局下一世代之產品。

受惠多軸機器人解決方案和組件，讓自動化設計工作變得更加容易，在過去20年，日本NSK一直協助最大的機器人公司OEM及終端客戶推展性能更高、更安全及可靠的使用壽命，通過開發專有產品及系統設計，製造各種球軸承、滾珠軸承線性滑軌等，用於機器人相關應用，而IKKA已打進NSK供應鏈，除了NSK外，IKKA的Tier1供應鏈還包括SONY、NIFCO、DENSOTEN及愛信也都有切入機器人相關零件。