東森法說會／董座廖尚文：2025年發展會更好 積極經營寵物、健康事業

東森國際（2614）31日召開法說會，董事長廖尚文指出，在組織調整與人力精簡下，2025年能再提高獲利，事業發展方面會更好。東森未來將積極經營轉投資寵物與健康事業，持續展店，預期各事業體表現皆可超越2024年。

東森國際2024年前三季EPS 0.65，廖尚文表示，倉儲事業方面，在兩岸關係緊張及地緣政治對經濟的影響下，營運量仍年增8.6%，也預計在2026年於林口打造全球營運總部，提高集團綜效。

寵物商機持續成長，轉投資事業東森寵物雲，今年底實體店家數達112家及專業醫療合作通路16間，服務遍及全台18縣市。廖尚文表示，秉持汰弱留強的經營方針，未來會將展店主力放在北北基桃，持續深化寵物生態圈布局，明年有望轉虧為盈。

東森轉投資自然美方面，發言人鄭應娜表示，台灣自然美因多通路銷售策略奏效以及引入新的科技儀器，帶動銷貨成長，稅前淨利成長至6%。同時積極布局大陸市場，今年大陸門市數大幅成長，新增逾190家門市，11月底累積加盟店家達1,383家，期望在五年內能突破萬家。並於2024年啟動占地46畝的上海奉賢東森自然美科技研發生產中心，看好未來中國大陸市場人口紅利。

鄭應娜指出，東森新媒體ETtoday日均流量維持全台領先地位，但在廣告市場普遍衰退的情勢下，今年東森新媒體預估廣告營收年減2.8%，衰退幅度低於市場平均，未來將持續運用AI科技，推動新聞產製流程自動化。

東森購物商場方面，鄭應娜表示，將重心放在實體店，並建立全通路零售生態系，中和廣場、台北車站K區、北榮廣場三商場營收合計4.78億元，未來將拓展更多潛力新客源。