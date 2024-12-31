海悅處分新應材股票494張 處分利益1.61億元、約可貢獻EPS 0.8元

海悅（2348）31日公告，處分新應材股份有限公司（4749）之有價證券，交易數量為494張，平均每股成交價631.05元，交易總金額約3.11億元，處分利益約1.61億元，處分目的為充實營運資金。若以海悅股本約18.18億元計算，大約可貢獻上看EPS 0.8元。

央行9月19日祭出第七波選擇性信用管制，讓房市迅速降溫，房地產相關產業格外備受市場注意，儘管海悅11月營收10.53億元，年增90.83%，但日前公告自結數，11月稅後虧損2,400萬元，較去年同期減少117.9%，每股淨損0.16元。

海悅指出，一方面受到打房影響到代銷收入，另一方面是認列完工建案成本增加以及金融商品評價損失，導致單月呈現虧損狀態。

不過，海悅近年來走向多元化布局，且逐漸進入收成期，目前在全國的代銷建案總銷金額約4,850億元，其中已接案、陸續規劃推案的總銷金額約3,300億元，中長期動能無虞。

針對今年第4季房市狀況，海悅指出，台灣房市在央行新的選擇性信用管制政策下，不動產買賣回歸市場交易機制，惟在買方購屋意願仍在，賣方亦漸傾向加快完成交易，已可見買賣雙方共識逐漸靠攏，對於新平衡價格共識萌芽產生契機，預期於全台科技產業發展重鎮所帶入的就業人口居住需求以及軌道經濟的低基期首購市場，都是房市未來潛力發展區。

展望2025年，海悅先前指出，投資收益項目進入資金回收期，與建商策略聯盟合作進行不動產開發、整合，「擎天森林」建案將於明年第1季進入完工交屋作業，加上新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」，4大建案依完工交屋可預期營建收入約66億元，若合計「新莊海悅花園」，5大建案將償還土建融貸款約30億元，在利息大幅減緩，致公司流動負債水位下行，進而提升營業現金流水位充盈無虞。