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今年靠金融股讓資產淨增2730萬…報酬率52％多勝過0050！ 肥羊：我常在高點買股票
股票扣掉負債，從2024.1.2的5241.6萬，到今天的7971.6萬，淨增加2730萬，一年投資報酬率52.08%，0050的投資報酬率為48.07%，本肥羊再次戰勝0050
1.中信金（2891）的成本為5.71元，1075張，市價39.1元，淨賺3589.4萬，繼續操作下去，很快就可以達到負成本，我個人追求的是股票最大利潤，對於壓低成本一事，並不積極，我經常在高點買股票，從不擔心買太貴，股票的合理價其實就是市價
2.富邦金（2881）的成本為36.11元，226.9張，市價90.3元，淨賺1229.6萬，之所以有錢買富邦，是因為賣掉中信金，必要之惡，沒辦法，以後再慢慢補回賣掉的中信金
3.國泰金（2882）的成本為44.35元，221.7張，市價68.3元，淨賺531萬，這支股票原本是連賠3年，如果各位想從1支股票賺錢，長期投資3年是最基本的要求
4.元大金（2885）的成本為23.46元，178張，市價34元，淨賺187.6萬，估計以後會維持在200張左右，不再做大幅度進出
5.年度交易金額為9758萬，相信明年就可以破億，證交稅+手續費約30萬，貸款利息20萬，年繳50萬，就當養個營業員小三吧
◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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